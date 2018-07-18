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Фонд развития бизнеса появился в Краснодарском крае
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Фонд развития бизнеса появился в Краснодарском крае 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
Его открыли на базе Гарантийного фонда региона, рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков в ходе презентации регионального центра инжиниринга.
«Для консолидации активов и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в крае мы объединили их в единую структуру», — сказал Волков, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
По его словам, фонд уже давно занимается не только предоставлением гарантий и поручительств, на его базе работают Центр поддержки предпринимательства, Центр сопровождения инвестиционных проектов, а также теперь и Региональный инжиниринговый центр, который будет обеспечивать модернизацию производства кубанских бизнесменов.
Фонд открыли в 2009 году, учредителем выступает Краснодарский край в лице регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. За время существования организация выдала 456 поручительств на сумму около 2,5 млрд рублей, что позволило обеспечить кредиты на сумму свыше 5 млрд рублей.
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