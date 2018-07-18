Фонд развития бизнеса появился в Краснодарском крае

Его открыли на базе Гарантийного фонда региона, рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков в ходе презентации регионального центра инжиниринга.

«Для консолидации активов и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в крае мы объединили их в единую структуру», — сказал Волков, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

По его словам, фонд уже давно занимается не только предоставлением гарантий и поручительств, на его базе работают Центр поддержки предпринимательства, Центр сопровождения инвестиционных проектов, а также теперь и Региональный инжиниринговый центр, который будет обеспечивать модернизацию производства кубанских бизнесменов.