Фонд развития бизнеса появился в Краснодарском крае 

Его открыли на базе Гарантийного фонда региона, рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков в ходе презентации регионального центра инжиниринга.
«Для консолидации активов и объектов инфраструктуры поддержки бизнеса в крае мы объединили их в единую структуру», — сказал Волков, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
По его словам, фонд уже давно занимается не только предоставлением гарантий и поручительств, на его базе работают Центр поддержки предпринимательства, Центр сопровождения инвестиционных проектов, а также теперь и Региональный инжиниринговый центр, который будет обеспечивать модернизацию производства кубанских бизнесменов.
Фонд открыли в 2009 году, учредителем выступает Краснодарский край в лице регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса. За время существования организация выдала 456 поручительств на сумму около 2,5 млрд рублей, что позволило обеспечить кредиты на сумму свыше 5 млрд рублей.