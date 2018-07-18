Неизвестный сломал банкомат в отделении почты Сертолово и сбежал 

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция активно разыскивает неудачливого ночного взломщика, который попытался вскрыть банкомат в отделении Почты России в Сертолово.
Как пишет издание 47news, 17 июля в полицию Всеволожска поступило сообщение о том, что поздно ночью в отделение Почты России на улице Заречная в городе Сертолово забрался вор. Он попытался взломать банкомат, однако он не поддался, из-за чего преступник решил оставить свои намерения и сбежать, забыв на месте сломанный инструмент.
Сотрудники угрозыска изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении почты, и приступили к розыску ночного взломщика.