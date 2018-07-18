Неизвестный сломал банкомат в отделении почты Сертолово и сбежал

Сотрудники угрозыска изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении почты, и приступили к розыску ночного взломщика.

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