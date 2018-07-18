Ещё
Неизвестный сломал банкомат в отделении почты Сертолово и сбежал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный сломал банкомат в отделении почты Сертолово и сбежал 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленобласти полиция активно разыскивает неудачливого ночного взломщика, который попытался вскрыть банкомат в отделении Почты России в Сертолово.
Как пишет издание 47news, 17 июля в полицию Всеволожска поступило сообщение о том, что поздно ночью в отделение Почты России на улице Заречная в городе Сертолово забрался вор. Он попытался взломать банкомат, однако он не поддался, из-за чего преступник решил оставить свои намерения и сбежать, забыв на месте сломанный инструмент.
Сотрудники угрозыска изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в отделении почты, и приступили к розыску ночного взломщика.
Ivyborg.ru: последние новости
Сто лет со дня расстрела семьи Романовых: сколько человек убили, как нашли останки и какие факты - миф Транспортный узел "Девяткино" достроят в 2019 году: что это такое и чем он поможет жителям Ленобласти Ленобласть готова выкупить у застройщика в Сертолово еще один детский сад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США322
Украина присвоила четыре санатория в Крыму128
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи96
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение