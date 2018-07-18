Студия зумбы открылась в Бутове

Проект «Московское долголетие» подарил жителям столицы возможность бесплатно заниматься английским языком, спортом и, конечно, танцами.

Теперь в территориальном центре социального обслуживания «Бутово» активные пенсионеры могут научиться зумбе. Зумба — это одновременно и фитнес-тренировка, и зажигательные танцы под популярные ритмы (меренге, сальса и другие). А в качестве бонуса опытный преподаватель научит всех желающих основам аргентинского танго.

Занятия проходят по четвергам с 15-00 до 16-00. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 716-36-36, адрес: ул. Поляны, д.57.