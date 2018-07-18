Ещё
Студия зумбы открылась в Бутове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студия зумбы открылась в Бутове 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Проект «Московское долголетие» подарил жителям столицы возможность бесплатно заниматься английским языком, спортом и, конечно, танцами.
Теперь в территориальном центре социального обслуживания «Бутово» активные пенсионеры могут научиться зумбе. Зумба — это одновременно и фитнес-тренировка, и зажигательные танцы под популярные ритмы (меренге, сальса и другие). А в качестве бонуса опытный преподаватель научит всех желающих основам аргентинского танго.
Занятия проходят по четвергам с 15-00 до 16-00. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 716-36-36, адрес: ул. Поляны, д.57.
Вестник Бутова: последние новости
Около 129 тысяч библиотечных изданий забрали москвичи в рамках проекта «Списанные книги» с начала июля Концертный зал «Зарядье» готовится к открытию Появилась надежда на обновление усадьбы «Знаменское-Садки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США319
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи93
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение