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Польша отправила на родину экс-главбуха «Укрспирта»
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Польша отправила на родину экс-главбуха «Укрспирта» 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила в среду пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.
«Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Украины о выдаче экс-главного бухгалтера госпредприятия «Укрспирт» Сергея Безродного на Украину для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Она сообщила, что досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260,8 миллиона гривен (9,8 миллиона долларов по курсу нацбанка) и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49,8 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов).
«Фактическая передача последнего была осуществлена ​​16 июля 2018 года в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Дорогуськ— Ягодин», — добавила Сарган.
По ее информации, Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме более миллиона долларов. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.
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