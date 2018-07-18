Польша отправила на родину экс-главбуха «Укрспирта»

«Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Украины о выдаче экс-главного бухгалтера госпредприятия «Укрспирт» Сергея Безродного на Украину для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Она сообщила, что досудебным расследованием установлено, что Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260,8 миллиона гривен (9,8 миллиона долларов по курсу нацбанка) и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49,8 миллиона гривен (1,8 миллиона долларов).

«Фактическая передача последнего была осуществлена ​​16 июля 2018 года в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Дорогуськ— Ягодин», — добавила Сарган.

По ее информации, Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме более миллиона долларов. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.