Парк металлургов опять закрыли для посетителей 

Ворота парка закрыли на замок
В среду, 18 июля, в парке металлургов возобновили ремонтные работы. Об этом сообщил руководитель администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков.
— Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения за неудобства, — сказал чиновник.
По периметру поставили ограждения
К реконструкции парка металлургов приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Всего — более 120 миллионов рублей.
Но качество проведенных ремонтных работ разочаровало жителей города. В апреле плитка на пешеходных дорожках пошла волнами.