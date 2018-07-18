Парк металлургов опять закрыли для посетителей

Ворота парка закрыли на замок

В среду, 18 июля, в парке металлургов возобновили ремонтные работы. Об этом сообщил руководитель администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков.

— Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения за неудобства, — сказал чиновник.

По периметру поставили ограждения

К реконструкции парка металлургов приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Всего — более 120 миллионов рублей.

Но качество проведенных ремонтных работ разочаровало жителей города. В апреле плитка на пешеходных дорожках пошла волнами.