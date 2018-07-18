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Парк металлургов опять закрыли для посетителей
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Парк металлургов опять закрыли для посетителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ворота парка закрыли на замок
В среду, 18 июля, в парке металлургов возобновили ремонтные работы. Об этом сообщил руководитель администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков.
— Приступили к третьему этапу реконструкции парка 50-летия Октября. Вся информация на информационных щитах. Приносим извинения за неудобства, — сказал чиновник.
По периметру поставили ограждения
К реконструкции парка металлургов приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Всего — более 120 миллионов рублей.
Но качество проведенных ремонтных работ разочаровало жителей города. В апреле плитка на пешеходных дорожках пошла волнами.
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