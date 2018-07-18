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В центре госуслуг района Кузьминки стала доступна еще одна услуга
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В центре госуслуг района Кузьминки стала доступна еще одна услуга 

Управа района Кузьминки 59 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В центре госуслуг района Кузьминки на Волжском бульваре, дом 41, корп. 3, появилась дополнительная услуга: теперь в местном офисе «Мои документы» можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Как рассказали в пресс-службе столичных центров, жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 08.00 до 20.00, во флагманские офисы — с 10.00 до 22.00, без привязки к месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, уведомление, а также при наличии — копию ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок. (ис)
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