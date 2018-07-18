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На Ставрополье снизили тарифы ЖКХ на вывоз мусора
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На Ставрополье снизили тарифы ЖКХ на вывоз мусора 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Предельные тарифы для региональных операторов на вывоз мусора снижены на Ставрополье, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства ЖКХ.
"Благодаря уменьшению с июня в семь раз федеральной ставки за негативное воздействие на окружающую среду — одной из составляющих тарифа, РТК утвердила новые предельные тарифы, снижение составило 31-64 рубля за кубометр", — процитировали в пресс-службе председателя региональной тарифной комиссии (РТК СК) Сергея Губского.
Так, предельный тариф для компании «Эко-сити» установлен в размере 643,37 рублей за кубометр отходов вместо 694,49 рублей. Для ООО «Экострой» — 621,65 рублей (было 685,42 рублей), и для ООО «Комбинат Благоустройства» — 637,35 рублей (было 668,33 рублей).
"Ожидается, что в ближайшее время региональные операторы соответственно пересмотрят размер платы для населения и юридических лиц", — уточнила пресс-служба.
По данным РТК края, с 1 июля платежки ставропольцев увеличились в среднем на 3,5% (в 2017 году рост составил 3,7%, в 2016 — 4,2%). Квитанции с новыми цифрами жители края получат уже в первых числах августа. При этом региональная тарифная комиссия по итогам экспертизы тарифов, предложенных организациями, исключила необоснованные расходы на общую сумму 8,1 млрд рублей.
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