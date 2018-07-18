Политики, актеры, журналисты: ОП Крыма создала список «крымоненавистников» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Общественная палата РК сформировала «крымское досье» политических и культурных деятелей Украины и России, которые не признают выбор крымчан в марте 2014 года и пытаются разжечь своими заявлениями межнациональную вражду, а также угрожают террористическими актами на полуострове. Соответствующее решение принято в среду на расширенном заседании мониторинговой группы Палаты по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму.
"Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками", — пояснил глава ОП Республики Григорий Иоффе.
По его словам, к настоящему времени в «крымское досье» включены экс-депутата Верховной рады Украины Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, ректор так называемого «Таврического национального университета» Владимир Казарин, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко. В досье также включены руководители «крымских» ведомств на Украине: прокурор "прокуратуры АРК" Гюндус Мамедов, глава «главного управления СБУ в АРК и городе Севастополе» Александр Шмитько, начальник «главного управления Нацполиции Украины в АРК и городе Севастополе» Анатолий Бахчиваджи, «постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.
В список также вошли деятели культуры: кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.
»Формировпние «крымского досье» продолжается. Собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы", — заключил Иоффе.