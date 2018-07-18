Директор Спецавтобазы пожаловался на мусорящих жителей Орла

На еженедельной планёрке в мэрии руководитель МУП Спецпатобаза Александр Байдак эмоционально сообщил, почему у предприятия проблемы с вывозом мусора из частного сектора.

По его мнению, одна из причин — человеческий фактор. Он заявил, что с местными жителями необходимо провести разъяснительную работу.

«Не надо тренировать свою меткость, когда вы бросаете мешки в контейнер», — возмутился Байдак. Всем желающим поупражняться, он предложил сходить в тир.

Также он заявил, что по договору Спецавтобаза должна заниматься только вывозом ТБО, а люди «тащат все в подряд», в том числе, ботву и мусор с огородов.