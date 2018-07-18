Лидера украинской радикальной группировки арестовали за цыганский погром

Координатор праворадикальной украинской организации С14 Сергей Мазур получил два месяца круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает УНИАН.

Мазура подозревают в организации погрома лагеря цыган в конце апреля в Киеве. Он не скрывал, что участвовал в нападении, однако арестовали его только сейчас.

Его обязали круглосуточно не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда. Также суд обязал его носить электронное устройство контроля, прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение следователю свой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также другие документы, дающие право въезда и выезда из страны.

Адвокат Мазура уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда.

Члены С14 неоднократно участвовали в беспорядках. В конце мая группа радикалов устроила погром на киевском рынке. В феврале бойцы С14 разгромили офис Россотрудничества в Киеве. Также двух членов С14 подозревают в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины в апреле 2015 года в Киеве.