Ещё
Лидера украинской радикальной группировки арестовали за цыганский погром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидера украинской радикальной группировки арестовали за цыганский погром 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Координатор праворадикальной украинской организации С14 Сергей Мазур получил два месяца круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает УНИАН.
Мазура подозревают в организации погрома лагеря цыган в конце апреля в Киеве. Он не скрывал, что участвовал в нападении, однако арестовали его только сейчас.
Его обязали круглосуточно не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда. Также суд обязал его носить электронное устройство контроля, прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать на хранение следователю свой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также другие документы, дающие право въезда и выезда из страны.
Адвокат Мазура уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда.
Члены С14 неоднократно участвовали в беспорядках. В конце мая группа радикалов устроила погром на киевском рынке. В феврале бойцы С14 разгромили офис Россотрудничества в Киеве. Также двух членов С14 подозревают в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины в апреле 2015 года в Киеве.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной174
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры157
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа209
Названы сроки ввода конкурента «Северного потока-2»35
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа68
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение