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В Омске начался ремонт бульвара Мартынова
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В Омске начался ремонт бульвара Мартынова 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Здесь наконец-то обустроят и сохранят Аллею литераторов, памятные камни с которой увозили со скандалом. О начале работ рассказали в мэрии Омска сегодня, 18 июля. Стоимость благоустройства бульвара Мартынова, который ведет к СКК им. В. Блинова, составит 50 млн руб. В этом году проведут первую часть работ. Средства выделяются по программе «Комфортная городская среда».
— Сейчас на бульваре Мартынова установлено 17 памятных камней, но его состояние оставляет желать лучшего. В этом году здесь поменяют инженерные коммуникации, обустроят новые газоны и поливочный водопровод, позже смонтируют детские площадки и наружное освещение, — пояснили в городской администрации.
Первая очередь завершится 1 сентября.
— Нынешним летом здесь будет уложено около 3000 квадратных метров плитки, заасфальтировано около 4000 квадратных метров дорожек, высажено 168 деревьев ценных пород: ели, шаровидные ивы, пихты, — сообщил глава администрации Центрального округа Сергей Дмитриенко.
Напомним, в 2001 году общество коренных омичей начало создавать на бульваре Мартынова Аллею литераторов. Каждый год там устанавливали памятные камни с именами поэтов и прозаиков, связанных с Омском: Леонида Мартынова, Роберта Рождественского, Иннокентия Анненского, Павла Васильева, Петра Драверта, Георгия Вяткина, Аркадия Кутилова, Тимофея Белозерова и других.
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