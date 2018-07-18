В Омске начался ремонт бульвара Мартынова

Здесь наконец-то обустроят и сохранят Аллею литераторов, памятные камни с которой увозили со скандалом. О начале работ рассказали в мэрии Омска сегодня, 18 июля. Стоимость благоустройства бульвара Мартынова, который ведет к СКК им. В. Блинова, составит 50 млн руб. В этом году проведут первую часть работ. Средства выделяются по программе «Комфортная городская среда».

— Сейчас на бульваре Мартынова установлено 17 памятных камней, но его состояние оставляет желать лучшего. В этом году здесь поменяют инженерные коммуникации, обустроят новые газоны и поливочный водопровод, позже смонтируют детские площадки и наружное освещение, — пояснили в городской администрации.

Первая очередь завершится 1 сентября.

— Нынешним летом здесь будет уложено около 3000 квадратных метров плитки, заасфальтировано около 4000 квадратных метров дорожек, высажено 168 деревьев ценных пород: ели, шаровидные ивы, пихты, — сообщил глава администрации Центрального округа Сергей Дмитриенко.