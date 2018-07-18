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В сквере около ГПНТБ фигурно высадят 3 тысячи цветов
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В сквере около ГПНТБ фигурно высадят 3 тысячи цветов 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Работники МКУ «Горзеленхоз» начали благоустраивать сквер «Московский» в Октябрьском районе Новосибирска — в ближайшее время в сквере появятся габионы, в которые высадят 3100 петуний.
«В сквере будут выполнены работы по благоустройству центральной аллеи с отсыпкой и установкой новых бордюров, отремонтированы существующие малые архитектурные формы, восстановлены газоны, высажены крупномерные деревья и кустарники (сосна, берёза, пузыреплодник)», — сообщили в пресс-центре мэрии.
В мэрии добавили, что цветы высадят в форме цифры 1, 2 и 5 в честь недавнего 125-летия Новосибирска, а в дальнейшем цифры будет менять к новым годовщинам города.
В апреле в Новосибирске распустились красные цветы необычной формы — кремена гибридная. Цветы, которые чаще называют белокопытником, заметили в Ленинском районе.
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