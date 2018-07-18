Прожигая сталь: почему российские противотанковые комплексы назвали худшим кошмаром НАТО

Отечественные противотанковые ракетные комплексы давно интересуют американских специалистов. Десятилетия, потраченные на изучение средств поражения не прошли для специалистов из США даром — почти каждый год авторитетные американские агентства признают российские противотанковые комплексы главной угрозой для существования бронетехники на поле боя.

Первые опыты советских специалистов с противотанковым комплексом «Шершень», разработанным еще в конце 50-х годов, показали, что «правильный» путь к созданию эффективных средств поражения обязательно включает в себя возможность создавать массовый продукт, использовать который на поле боя можно с минимальной подготовкой. Успех «Шершня» в ходе общевойсковой эксплуатации позволил разработчика значительно продвинуться в процессе создания по-настоящему универсального средства для уничтожения бронетехники.

С учетом полученных в ходе эксплуатации данных был создан один из самых массовых советских ПТРК, получивший ласковое название «Малютка». Комплекс первого поколения оказался на редкость эффективным — уже на начальном этапе эксплуатации противотанковые ракеты были способны попадать в цель на максимальном удалении цели в 2 тыс. метров.

Однако главной проблемой ПТРК первого поколения, к которым относятся «Малютка» и «Шершень» была невысокая эффективность боеприпасов и не самая высокая точность на дистанциях выше полутора тысяч метров. Эти недочеты были выявлены практически сразу, и в противотанковых ракетных комплексах второго поколения были применены совершенно другие технологические решения. В рамках ОКР по комплексам второго поколения одной из важнейших задач стало совершенствование системы наведения. В результате, ПТРК второго поколения, представителями которого стали «Фагот», «Метис» и «Конкурс», получили полуавтоматическую систему наведения, благодаря которой вероятность «срыва» прицельной марки и схода боеприпаса с траектории после пуска была сведена к минимуму.

Значительно возросла и дальность пуска. В начале 70-х подразделения сухопутных войск ВС СССР, вооруженные комплексами, значительно расшили возможности по обстрелу целей и могли уверенно поражать бронированные цели — танки и боевые машины пехоты с расстояния в 2,5 тыс. метров.

Цель одна, а подходы разные

Похожую концепцию реализовали в Соединенных Штатах. Согласно замыслу американских военных, противотанковые гранатометы должны были получить «старших братьев», с помощью которых сухопутные войска должны были решать профильные задачи. Однако метод, выбранный для реализации первого противотанкового ракетного комплекса TOW, вставшего в один ряд с советскими ПТРК второго поколения, значительно отличался от похода, выбранного отечественными разработчиками оружия.

Главная особенность американского комплекса — его габариты. Начиная с первых версий ПТРК и по сей день для быстрой переноски и оперативного развертывания комплекса требуется не менее трех человек. К тому же, при схожих характеристиках советского и американского комплекса, силуэт оператора вместе с пусковой установкой TOW минимум на полметра «выделяется» на фоне рельефа местности, превращая человека и готовый к работе ПТРК не столько в угрозу для танка, сколько в мишень для снайпера.

При всех недостатках комплексы TOW были едва ли не идеальным воплощением американской идеи о том, как должен выглядеть и работать по-настоящему массовый продукт.

«Если сравнивать с советскими комплексами, американские, в среднем, оказались в несколько раз выше по стоимости. Цена на такие комплексы варьировалась между 60 и 100 тыс. долларов. Даже несмотря на то, что Пентагон всегда щедро выделял деньги на различные массовые виды оружия для сухопутных войск, бюджетным такой вариант назвать нельзя и американский ПТРК по-прежнему остается недоступной роскошью для большинства вменяемых покупателей», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Сергей Иванов

Прожигая сталь

Высокая мобильность, простота развертывания и минимальное время, необходимое для обучения личного состава были заново «упакованы» отечественными специалистами в ПТРК с расширенными боевыми возможностями. Комплекс, получивший название «Корнет» не применялся российскими военными в вооруженных конфликтах, однако ПТРК этого типа охотно раскупали зарубежные заказчики, впечатленные показателями бронепробиваемости. После контакта израильских танкистов и повреждений почти 50 (только по официальным данным) танков Merkava в ходе Второй ливанской войны в 2006 году, отечественные противотанковые комплексы стали восприниматься не просто, как инструмент для точечного уничтожения целей, а как эффективное средство для создания так называемой зоны воспрещения доступа (А2/AD) в пределах зоны ответственности подразделений сухопутных войск.

После анализа боевого применения комплекса по израильской бронетехнике стало ясно, что использовать тяжелую бронетехнику «по-старому» больше нельзя — на дистанции более трех тысяч метров 60-тонные танки представляли собой скорее неповоротливые мишени, установленные в чистом поле, чем смертоносную боевую технику.

Позднее «Корнет» прошел серьезную модернизацию — на базе противотанкового ракетного комплекса была создана сверхдальнобойная модификация «Корнет-Д», с возросшей до 10 тыс. метров дальностью пуска. Качественно иные боевые возможности автоматически вывело отечественный комплекс на первое место среди аналогичных средств поражения. Немногим позже к носимым вариантам комплекса с тандемно-кумулятивной боевой частью прибавились и мобильные платформы, в числе которых оказался бронеавтомобиль «Тигр». Помимо сугубо противотанковых задач такие комплексы давно позволяют осуществлять «расширенную боевую работу» — поражать легкобронированную технику, здания, живую силу и даже боевые вертолеты.

Американский военный эксперт Чарли Гао отметил, что на протяжении длительного времени российские комплексы будут представлять смертельную угрозу для любой бронетехники, поскольку дальность пуска ракеты в 8 тыс. метров и более делает отечественные ПТРК трудной мишенью для любых средств противодействия. При этом, боевая часть ПТРК «Корнет-Д» сравнивается по мощности с артиллерийскими боеприпасами и после попадания ракеты любая, даже тяжело бронированная техника будет гарантированно выведена из строя.

Короли противотанковой борьбы

Повторить успехи «Корнета» американские специалисты не смогли — до сих пор самая современная версия комплекса TOW позволяет операторам поражать цели на удалении в 3600-3700 метров. С ультрасовременными переносными комплексами Javelin ситуация остается неоднозначной со дня начала эксплуатации оружия этого типа в армии США. За неоднозначное отношение к ультрасовременному ПТРК стоит «благодарить» разработчиков — свежий взгляд на процесс борьбы с бронетехникой противника привел к тому, что «самый современный» противотанковый комплекс оказался крайне уязвим к помехам, «поставить» которые не составляет большого труда, да и дальность пуска оказалась заметно ниже менее технологичных ПТРК — всего 2500 метров. Изделием массовым Javelin не стал во многом из-за чудовищной стоимости — за один полностью готовый к боевой работе комплекс производитель просит чуть менее $250 тыс.

«Несмотря на высокую стоимость комплекс по-прежнему уязвим для целого ряда средств противодействия и не тянет на звание «чудо-оружия». Это удобный комплекс для использования на уровне отделения, но за реализацию принципа «выстрелил-забыл» армии США пришлось заплатить очень серьезные деньги. Все-таки это новая технология и другой подход к боевой работе, отсюда ее сложность, дороговизна и проблемы с помехоустойчивостью», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Василий Кашин

Неофициальное прозвище «убийцы танков» по-прежнему закреплено за самоходным противотанковым комплексом «Хризантема-С», аналогов которому на Западе нет до сих пор. Согласно подсчетам экспертов, три пусковых самоходного ПТРК и грамотно организованные позиции даже в сложных метеоусловиях могут гарантировать уничтожение целой танковой роты (12-14 танков). При этом тип цели большого значения не имеет — комбинированная система наведения и боеприпасы различного назначения позволяют уничтожать как огневые точки и укрепления, так и воздушные цели противника.

Кроме распространенных заблуждений относительно возможностей российской боевой техники, «Хризантему-С» на Западе ошибочно воспринимают как сугубо оборонительное оружие. При необходимости самоходный ПТРК, построенный на базе БМП-3, может действовать «на передке», обеспечивая прикрытие танкам, БМП и боевым машинам огневой поддержки.