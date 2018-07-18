Волонтеры зооприюта вблизи Дмитровского отдадут в добрые руки пса Рикардо

Волонтеры зооприюта «Бескудниково», находящегося вблизи Дмитровского района, ищут семью для пса Рикардо.

— Рикардо очень хочет обрести семью. Пес ориентирован на человека, но очень активен. Его нужно хорошо воспитать и обучить, иначе его неуемная энергия может быть направлена в другое русло. Пес абсолютно здоров, необходимая плановая вакцинация проведена, — отметил один из волонтеров.

Чтобы познакомиться с псом, а может быть и забрать его в семью, необходимо согласовать встречу с волонтерами приюта по телефонам 8 (926) 074-48-47 (Елена), 8 (926) 610-19-66 (Алиса). (мю)