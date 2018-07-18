Свердловский облсуд отказал Альшевских в доступе к документам 

Свердловский областной суд поддержал решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, разрешившее губернатору области Евгению Куйвашеву не делиться с депутатом Госдумы Андреем Альшевских документами о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".
"Решение Верх-Исетского суда в защиту Владимира Тунгусова, к сожалению, устояло. Жду от облсуда мотивировочную часть. Мое мнение не изменилось. Я имел полное право запросить в резиденции документы, посвященные празднованию юбилея Нижнего Тагила. Не важно, что город-завод не входит в мой избирательный округ. Депутаты Госдумы отвечают за всю страну", — сообщил Андрей Альшевских, отметив, что он намерен и дальше обжаловать решение, теперь уже в Верховном суде.
Судебное разбирательство стартовало после того, как депутат ГД получил от губернатора Свердловской области отказ в доступе к копии письма в адрес президента России о мероприятиях в честь празднования 300-летия Нижнего Тагила. На запрос Альшевских ответил первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, который заявил, что письмо носит характер служебной переписки, а депутат Госдумы Нижним Тагилом не занимается и интересоваться им права не имеет. Альшевских обратился в прокуратуру, которая обязала главу региона ему ответить. Губернатор в свою очередь обратился в суд с требованием отменить предписание надзорного ведомства.