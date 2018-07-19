Дорога новому поколению. Где выпускникам найти перспективную работу?

Как вчерашний студент может устроиться на перспективную работу и почему практика стажировок становится все более популярной среди крупных работодателей — об этом корреспонденту Василию Столбунову рассказала директор по персоналу компании РУСАЛ Наталия Бекетова.

— Наталия Викторовна, молодые специалисты часто сталкиваются с противоречием: с одной стороны — хочется начать карьеру в хорошей компании, с другой — работодатели редко принимают на работу специалистов без опыта. Что вы посоветуете вчерашним студентам, которые после защиты дипломов летом приступят к поиску работы?

— Я думаю, что современные студенты и выпускники уже намного более подкованы в том, что касается будущего трудоустройства, так как уровень доступности информации об открытых вакансиях, специальностях, которые перспективны в конкретном городе, сейчас несопоставим с тем, что было даже 10 лет назад. Но я согласна, работодателю сложно отдать предпочтение специалисту без практической подготовки в сравнении с опытным кандидатом. Хотя такая логика уместна, если мыслить в краткосрочной перспективе. В РУСАЛе подход иной, мы настроены на долгосрочное сотрудничество и инвестирование в таланты. Придерживаясь этой логики, мы запустили программу «Новое поколение», которая направлена на привлечение молодых высокопотенциальных как рабочих, так и специалистов, если говорить кратко. Это возможность пройти оплачиваемую стажировку на любом предприятии или в структурном подразделении компании, где открыта такая вакансия, с перспективой трудоустройства по ее окончании.

— Кто может принять в этой программе участие и что собой представляет стажировка?

— Так как мы рассчитываем привлечь молодых сотрудников с большим потенциалом, то и требования к уровню образования достаточно строгие: высокий средний балл, наличие собственных исследований или изысканий, участие в грантовых, стипендиальных и иных поощрительных программах, владение иностранными языками, а также опыт прохождения практики на наших предприятиях будет являться преимуществом. Не скрою, конкурс достаточно серьезный — от города к городу: до 10 кандидатов на место, но мы предлагаем уникальную возможность — стать частью команды крупнейшей компании отрасли в России и в мире. Кроме того, во время стажировки мы платим зарплату до 80% от оклада — это серьезная мотивация проявить себя и достаточно редкая практика среди работодателей. Но мы хотим, чтобы человек максимально быстро влился в коллектив, почувствовал себя ответственным за вверенное направление и, конечно, захотел остаться.

— Выпускники каких вузов чаще всего к вам приходят на стажировку?

МГУ, — Мы сотрудничаем с топ-50 крупнейших российских вузов, среди которых СФУ, МИСиС, МГТУ им. Н. Э. Баумана МГИМО , СибГИУ и другими ведущими профессиональными учебными заведениями страны, крупнейшими вузами, техникумами городов присутствия компании. Для участия в «Новом поколении» жестких ограничений по возрасту нет, но прежде всего наши вакансии будут интересны молодым людям до 27 лет, которые только начинают карьеру. Для примера, средний возраст участников программы — 23 года.

— Сколько длится стажировка и как принимается решение о продолжении сотрудничества с успешным стажером?

— Схема стажировки достаточно классическая с точки зрения международных HR-практик. Программа рассчитана на 6 месяцев для менеджеров и на 3 месяца — для специалистов рабочих специальностей. К каждому стажеру прикрепляется наставник и HR-куратор, которые составляют индивидуальную программу развития и помогают адаптироваться на предприятии, рационально планировать время, совмещая практику и новые теоретические знания, необходимые в работе.

Чтобы определить уровень самостоятельности, профессиональной готовности, амбициозности, стажеру могут быть поручены сложные и масштабные проекты. Многое, конечно, зависит от самого стажера — как он реализует тот или иной проект, предлагает ли улучшения для оптимизации и повышения эффективности своей работы или работы подразделения. Все-таки не только компания должна быть заинтересована в сотруднике, но и сам сотрудник — в дальнейшем трудоустройстве. В ходе стажировки стажер проходит оценку деловых качеств в соответствии с моделью компетенций компании и оценку качества и своевременности проделанной работы. Далее до окончания стажировки готовит отчетную презентацию, в которой рассказывает о своих основных достижениях за время практики, о том, какие идеи у него появились, также предоставляет и получает обратную связь. В защиту своего стажера может выступить и наставник. Потом руководитель подразделения совместно с отделом персонала принимают решение о продолжении сотрудничества. Отмечу, что, если в этом есть потребность, то стажировка может быть продлена, а в некоторых случаях успешному кандидату может быть предложена работа и в смежном подразделении. На настоящее время из прошедших стажировку трудоустроены более 140 человек, то есть более 75% от всех участников за время проекта.

— По каким вакансиям есть возможность пройти стажировку на предприятиях РУСАЛа?

— Конечно, потребности разных подразделений и дивизионов отличаются, но наша программа не ограничена какими-то конкретными специальностями. Если департамент расширяется и есть понимание, что руководство готово взять на новое место стажера — мы будем только приветствовать это! В управляющей компании в основном есть возможность пройти стажировку в наиболее динамично развивающихся подразделениях, где круг задач и направления развития постоянно расширяются — это сбыт, техническая дирекция, дирекция по персоналу, у нас стажируются и юристы, экономисты, экологи, металлурги, финансисты. На заводах программа стажировок покрывает более широкий круг специальностей — к нам приходят молодые экологи, электромонтеры, лаборанты, токари, гидрогеологи, слесари, сварщики и т.д. Так как мы отбираем на начальные позиции людей с изначально хорошими данными, то у прошедших стажировку будет хорошая возможность вырасти в своей профессии и сделать карьеру.

— Уже есть итоги первых наборов, будет ли программа продолжена?

— Проект стартовал недавно — в феврале 2017 года, и за это время стажировку прошли более 220 человек. Из них более 140 человек стали в итоге нашими сотрудниками. В этом году идет второй этап набора стажеров, и запланирован еще один в сентябре. Безусловно, программа «Новое поколение» будет продолжена, и мы приглашаем лучших выпускников к нам на стажировку.