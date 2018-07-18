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Голубев: «Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии»
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Голубев: «Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии» 

Деловое сообщество 1 час назад
В первом полугодии 2018 года в Ростовской области на 23,3% выросло производство промышленной продукции, а на 28,5% — сельского хозяйства. Об этом в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, также выросли на 1,4% темпы ввода жилья, а на 3,5% — объем розничной торговли и общественного питания. Производство мяса выросло почти на 40%, молока — на 1,2%. Однако в тоже время на 6,4% сократился объем производства яиц.
Средняя заработная плата в Ростовской области составляет 29158,5 рубля — это на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
«Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии. Теперь задача так же неплохо завершить год», — заключил донской губернатор.
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