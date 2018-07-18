Розничные сети РФ: тренды за 2кв18 неоднозначны, но общие оценки низкие

Начиная с 19 июля торгующиеся на бирже розничные сети России будут публиковать отчетность за 2К18. Возобновившаяся дефляция и пессимизм потребителей, скорее всего, вызовут снижение сопоставимых показателей относительно предыдущего квартала. Стабилизация количества промоакций должна поддержать валовую рентабельность, хотя тот факт, что инфляция операционных расходов обгоняет рост сопоставимых продаж, будет означать низкие значения рентабельности по EBITDA. Мы ожидаем нейтральной реакции на выход операционных результатов и умеренно позитивной — на финансовые показатели. Наши фавориты в отрасли — X5 Retail Group и Лента. Прогнозируемое на следующий год значение коэффициента «стоимость предприятия/EBITDA» у сектора, равное 5,1, является историческим минимумом. Мы считаем, что это может послужить запасом прочности в том случае, если сектор столкнется с усилением конкуренции. Учитывая высокий уровень неопределенности, рынок, на наш взгляд, вряд ли возьмет на себя риски и будет более охотно реагировать на нововведения.

В 2К18 возобновилось влияние факторов, неблагоприятных для выручки. Судя по нашему последнему опросу, проведенному в рамках исследования потребительского индекса Ивановых, россияне стали чаще ходить в магазины, однако это произошло на фоне уменьшения числа приобретаемых товаров. Между тем мы обращаем внимание на усилившееся давление со стороны специализированных ритейлеров. Учитывая эти факторы, а также возобновившуюся дефляцию, мы полагаем, что рост сопоставимых продаж в 2К18 замедлился: увеличение трафика вряд ли сможет полностью компенсировать влияние указанных выше факторов. По нашим прогнозам, динамика агрегированных сопоставимых продаж у всех четырех анализируемых нами сетей ухудшилась с в среднем минус 0,4% в 1К18 до минус 1,0% в 2К18. Мы полагаем, что рост агрегированной выручки снизится с 13,6% в 1К18 до 12,5% в 2К18.

Доля промоакций стабилизировалась, однако операционные расходы продолжают расти. Опросы потребителей свидетельствуют о том, что доля промоакций в структуре продаж крупных публичных ритейлеров сейчас вернулась на уровни второго квартала 2017 года. Это подтверждается последними заявлениями самих розничных сетей и означает, что давление на валовую рентабельность должно ослабеть, а возможное улучшение динамики валовой рентабельности, вероятнее всего, будет позитивно воспринято участниками рынка. Впрочем, инфляционный рост операционных расходов, вероятно, опередит рост сопоставимых продаж, нивелировав позитивный эффект от повышения валовой рентабельности. Мы ожидаем снижения рентабельности по EBITDA относительно уровней годичной давности (по сравнению с предыдущим кварталом она, вероятнее всего, вырастет).