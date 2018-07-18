Где в Самаре подготовят к сдаче экзаменов на английском языке?

— На что нужно обращать внимание при выборе лингвистической школы?

— Первое, на что я рекомендовала бы обращать внимание — это квалификация педагогов и сертификаты. Хорошая лингвистическая школа сотрудничает со специалистами, прошедшими обучение за границей, а также с носителями языка. Кроме того, школа должна быть аккредитована одним или несколькими иностранными образовательными учреждениями. Например, наша школа имеет официальный статус Cambridge Preparation Centre, что позволяет нам готовить абитуриентов к поступлению в престижные англоязычные университеты, а также для работы за границей или смены места жительства.

— Какие методики изучения языка, на ваш взгляд, наиболее эффективны?

— Одной наиболее эффективной методики не существует. Но лидирует сейчас коммуникативная методика, делающая упор на практику общения. Лучшие учителя, как правило, комбинируют несколько методик, потому что в каждой есть плюсы и минусы. Например, коммуникативная методика мало внимания уделяет грамматике, поэтому подходит только для разговорных курсов. Если же студент хочет подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ, сдать FCE, то нужно углубляться в грамматику.

Важен еще и психологический комфорт. Если вам не комфортно во время обучения, не устраивает место, время или просто не нравится преподаватель, то долго вы не протяните, какой бы эффективной ни была выбранная методика. То же касается и системной языковой практики — сложно освоить язык, если практиковать его раз в месяц или реже — нужно регулярно общаться с носителями языка. Снова приведу в пример нашу школу, где мы постарались создать максимально комфортные условия — просторные уютные комнаты с мягкими зонами, где учащиеся, педагоги и носители языка встречаются в неформальной обстановке за чашкой чая и осваивают язык за тематическими беседами. Кроме того, мы вместе отмечаем праздники и узнаем о культурных особенностях разных стран, играем в настольные игры. Это существенно упрощает процесс освоения языка.

— Насколько важна технологическая база лингвистической школы?

— Важна. Мир не стоит на месте, и в технологическом плане изучать язык становится все проще. Проекторы, современные ноутбуки, качественные колонки для просмотра видео, аудирования, транслирования и обсуждения материалов — этот набор оборудования обязательно должен быть в лингвистической школе. Это часть комфортного обучения. В школе «Firefly English» мы также активно используем интернет технологии — онлайн домашнее задание и расписание, сбор всего пройденного материала на уроках в именные портфолио.

— Сколько времени требуется на освоение иностранного языка?

— Конечно, многое зависит от стартового уровня подготовки и желания ученика. Но есть статистика — по данным Экзаменационного совета Кембриджского университета освоение одного уровня иностранного языка занимает около 200 часов, поэтому выучить весь английский с нуля за два-три месяца не удастся, никаких супер методов не существует. Лучше, если вы будете спокойно заниматься в комфортных условиях, тогда за пару месяцев вы освоите некоторые азы иностранного языка. А за период 9 месячного курса и не заметите, как начнете успешно применять все пройденные конструкции в общении. Комфорт и системность изучения сделают свое дело.

— Что вы можете пожелать людям, которые только собираются освоить язык?

Учиться никогда не поздно! Знание языка, действительно, открывает новые горизонты. Не знаете с чего начать — приходите к нам, первое пробное занятие — бесплатно. Будем рады ученикам любого возраста от 4 и до 99+ лет. Дерзайте!