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Жительница Адыгеи отметила 100-летний юбилей
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Жительница Адыгеи отметила 100-летний юбилей 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
100-летний юбилей отметила жительница аула Хакуринохабль Шовгеновского района РА Фатимет Юнусовна Беданокова.
«Жизнь Фатимет Юнусовны — достойный пример человечности, трудолюбия и стойкости. За плечами хрупкой женщины — суровые, страшные годы войны, нелегкий труд звеньевой в колхозе в послевоенное время, неоднократно отмеченный медалями и грамотами. Недаром Фатимет Беданокова была удостоена чести в числе лучших колхозников представить родную Адыгею на Выставке достижений народного хозяйства в Москве», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
Однако главным своим достижением, как и любая женщина, бабушка Фатима считает создание большой и дружной семьи. И в этом смысле виновнице торжества есть чем гордиться — у нее четверо детей, тринадцать внуков, двадцать два правнука и восемь праправнуков!
В день своего юбилея всеми любимая наночка Фатимет принимала поздравления от родных, близких и соседей, которые отзываются о ней как о жизнерадостном и добрейшей души человеке.
По словам аульчан, несмотря на свой преклонный возраст, нана Фатимет — активный и жизнелюбивый человек. Никогда не лежала в больнице и не принимала лекарств. Сегодня, в свои 100 лет, она с легкостью, без очков может вдеть нитку в иголку. Без дела сидеть не может, помогает невестке по дому, нянчит внуков и правнуков. По вечерам соседи ждут ее на лавочке, чтоб она рассказала очередную поучительную историю из жизни.
Несомненно, такой юбилей заслуживает особого внимания, и в этот день в гостях у почтенной именинницы побывали представители администрации Шовгеновского района, Хакуринохабльского сельского поселения и многих других организаций района. Глава района вручил долгожительнице поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина, цветы и подарки.
Традиционно, радость торжества с родными и близкими старейшей представительницы рода Беданоковых разделили и представители местного УПФР.
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