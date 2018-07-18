Чемпионат открытых сердец

Каким оказался футбольный чемпионат в спортивном плане, можно было увидеть по телевизору, но «изнутри» он смотрелся, пожалуй, еще лучше. Следует отдать россиянам должное: турнир они организовали отлично. Навигация на стадионах была понятной, общественный транспорт работал прекрасно, а на вокзалах и в аэропортах гостей ждали волонтеры, готовые объяснить, как добраться на матч. Конечно, было несколько нюансов, которые могли вызвать раздражение. На объекте «Спартака» не всем журналистам хватило места, в итоге некоторым пришлось писать свои тексты на полу, беспроводной интернет (ключевой для представителей нашей профессии инструмент) работал с перебоями, а в поезде, идущем в Нижний Новгород, на 500 пассажиров было всего два туалета.

Но это мелочи, а все самое важное было организовано очень хорошо. Это заслуга российских властей и в первую очередь простых россиян, которые, исполняя свои служебные обязанности, или добровольно в качестве волонтеров подключились к обслуживанию чемпионата. Простые люди, которые формально не имели к турниру никакого отношения, тоже старались сделать так, чтобы гости чувствовали себя в их стране как можно лучше. Иностранцев встречали с радушием на каждом шагу: то какой-то полный мужчина помог поднять чемодан, то пожилая женщина посоветовала, какой творог в магазине выбрать, то юная девушка проводила от одной станции метро к другой и объяснила, куда идти. Все они не ждали просьб о помощи, а сами спешили помочь. Это был чемпионат открытых сердец.

По историческим и политическим причинам российское государство не вызывает у поляков положительных ассоциаций. Однако настоящая Россия — это не Владимир Путин и его свита или олигархи, а 140 с лишним миллионов простых людей, образ жизни которых мало отличается от нашего. Конечно, я увидел только несколько крупных городов и в основном проводил время в Москве , но я могу сказать, что столица с точки зрения уровня цивилизационного развития не уступает западным мегаполисам, а такой сети метрополитена, как там, нет, пожалуй, не только в Европе, но и нигде в мире.

Многие европейцы, которых отпугнул негативный имидж России, отказались от поездки на чемпионат, поэтому на каждом мачте, в котором команды с нашего континента встречались с соперниками из-за океана, было больше южноамериканских болельщиков. Они относятся к России нейтрально, ведь у их стран нет сложного опыта отношений с Москвой. Я познакомился с журналистом из Уругвая , который рассказал мне, что он не понимает, почему его девушка, чешка по национальности, плохо отзывается об этом государстве, ведь у уругвайцев оно не ассоциируется ни с чем негативным.

Жизнерадостные, одетые в разноцветные наряды, распевающие веселые песни гости из Южной Америки создали атмосферу этого чемпионата. Песня перуанских болельщиков «Como no te voy a querer» («Как тебя не любить»), в которой говорится о любви к родине, крутится у меня в голове до сих пор. На футбольном поле верх снова взяли европейцы, но за его пределами основными победителями стали россияне. Россия показала свое привлекательное обличье, хотя скоро мы наверняка услышим о ней в каком-то менее приятном контексте.