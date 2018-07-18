Ещё
Около трети москвичей предпочитают записываться к врачу дистанционно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около трети москвичей предпочитают записываться к врачу дистанционно 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка трети пациентов городских поликлиник в Москве выбирают дистанционный способ записи к врачам, сообщил в среду в ходе Московского урбанистического форума руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он напомнил, что в Москве работает единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), и она нужна не только для того, чтобы управлять здравоохранением, а в первую очередь для того, чтобы у москвичей была возможность быстро и удобно записаться на прием к врачу.
«За последние четыре года мы достигли существенного прогресса: записаться на прием к терапевту, педиатру и пяти ведущим специалистам можно почти в 85% случаях на сегодня и на завтра, используя при этом дистанционные инструменты записи через интернет. Около трети москвичей предпочитают именно такую форму коммуникации», — сказал Хрипун.
Он добавил, что в перспективе ЕМИАС позволит мониторить состояние здоровья каждого из москвичей, а их сегодня в базе данных системы более 10 миллионов человек. В планах по развитию системы ЕМИАС полное взаимодействие всех городских медучреждений, служб скорой помощи и так далее, чтобы каждый специалист располагал достаточной информацией о пациенте и мог своевременно оказать ему помощь.
В столице 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В течение двух дней на форуме выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.
РИАМО: последние новости
На достройку объектов Urban Group потребуется свыше 70 млрд рублей Технические возможности для беспилотного транспорта могут обеспечить в Москве к 2020 году Более 100 концертов провели в столичном «Зарядье» с момента открытия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США325
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи96
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе114
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение