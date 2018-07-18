Около трети москвичей предпочитают записываться к врачу дистанционно

Порядка трети пациентов городских поликлиник в Москве выбирают дистанционный способ записи к врачам, сообщил в среду в ходе Московского урбанистического форума руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Он напомнил, что в Москве работает единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), и она нужна не только для того, чтобы управлять здравоохранением, а в первую очередь для того, чтобы у москвичей была возможность быстро и удобно записаться на прием к врачу.

«За последние четыре года мы достигли существенного прогресса: записаться на прием к терапевту, педиатру и пяти ведущим специалистам можно почти в 85% случаях на сегодня и на завтра, используя при этом дистанционные инструменты записи через интернет. Около трети москвичей предпочитают именно такую форму коммуникации», — сказал Хрипун.

Он добавил, что в перспективе ЕМИАС позволит мониторить состояние здоровья каждого из москвичей, а их сегодня в базе данных системы более 10 миллионов человек. В планах по развитию системы ЕМИАС полное взаимодействие всех городских медучреждений, служб скорой помощи и так далее, чтобы каждый специалист располагал достаточной информацией о пациенте и мог своевременно оказать ему помощь.

В столице 17 июля начал работу крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы. В течение двух дней на форуме выступят более 300 спикеров — ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.