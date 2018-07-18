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Финский залив позеленел до исторического максимума
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Финский залив позеленел до исторического максимума 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Финском серьезно усложнилась ситуация с цветением сине-зеленых водорослей, передает "Интерфакс".
Как сообщает институт по исследованию окружающей среды SYKE, интенсивность цветения водорослей в этом году достигла и даже местами превысила уровень 1997 года, когда ситуация с цианобактериями была особенно плачевной.
Отмечается, что проблема связана с поступлением насыщенных фосфором вод через Датские проливы, перемещающихся к Финскому заливу. При этом в последние годы выбросы фосфора в Финский залив сократились.
По словам экспертов, сельское хозяйство и промышленность являются основными источниками фосфора, попадающего в Балтийское море.
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