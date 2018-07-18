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В первых домах по улице Муклухо-Маклая появились контейнеры для сбора батареек в рамках проекта «Батарейкинг»
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В первых домах по улице Муклухо-Маклая появились контейнеры для сбора батареек в рамках проекта «Батарейкинг» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
1 июля в нашем районе стартовал проект по сбору и утилизации отслуживших свой срок батареек и аккумуляторов «Батарейтинг». В подъездах домов района Коньково на несколько дней появятся контейнеры, в которых можно будет оставить отслужившие свой срок батарейки и аккумуляторы.
«Вместе с руководителем местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» Павлом Друговым и руководителем Молодежной палаты района Коньково Валерией Данковой мы запустили пилотный этап нашей экологической инициативы», — рассказал Ренат Лайшев. Он отметил, что в первых подъездах домов по улице Миклухо-Маклая уже появились контейнеры. Их установили представители Молодежной палаты района Коньково.
Контейнеры изготовили учащиеся Центра спорта «Самбо-70». Перемещение контейнеров от дома к дому планируется по графику. Ознакомиться с ним можно ниже.
«Идея экологической акции заключается в том, что за неделю у каждого дома будет возможность собрать наибольшее количество батареек. В ходе сбора будет формироваться определенный рейтинг, который можно будет найти в официальной группе проекта. Также есть возможность принять участие в фотоконкурсе: сделать фото нашего контейнера и как вы принимаете участие в акции и разместить его в своих социальных сетях с #Батарейтинг. Итоги акции собираются подводить осенью, лучшие дома и победителей фотоконкурса ждут ценные призы», — рассказал Ренат Лайшев.
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