«Народ уже замучился»: сельчанка из Башкирии высказалась о пенсионной реформе

Завтра, 19 июля, Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.

Высказалась на этот счет и пенсионерка из деревни Исяново Баймакского района Минсылу Аминева. Жительница села объяснила свою позицию буквально на пальцах — смело и однозначно. Видео появилось в Соцсети. Говор у сельчанки непростой, поэтому самые веские аргументы Минсылу мы решили записать. Смотрим, читаем и наслаждаемся.

— Народ уже замучился этими «переобразованиями», — высказывается женщина.

— Говорят, в 30-е годы только 45 лет жили. Нет. Когда мы маленькие были, по деревне ходили 90-летние старики, которые выжили после войны. Бегали без палочек. А сейчас уже в 50 лет люди все больные, — считает Минсылу. Видимо, имеются в виду доводы чиновников о повышении среднего уровня жизни.

— Я проработала 40 лет. Мне уравниловку сделали. И сейчас получаю восемь тысяч. Всех под одну гребенку — чтобы меньше получали люди, — возмущается сельчанка.

— То, что мы заработали в советское время — заводы, фабрики — перешли все олигархам бесплатно. Это разве справедливо? -негодует женщина.

А вы согласны с Минсылу?