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Пьяный воронежец до смерти забил случайного прохожего на улице
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Пьяный воронежец до смерти забил случайного прохожего на улице 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
41-летний воронежец пойдет под суд за убийство прохожего, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая в районе дома №20 по улице Новосибирской. Пьяный воронежец на улице поругался с 29-летним жителем дома. Мужчина назвал незнакомца наркоманом, а потом набросился на него с кулаками. На крики сбежались соседи, которые вызвали «скорую» для избитого соседа. Но, несмотря на оказанную медпомощь, через несколько дней мужчина умер в больнице.
Ранее судимый за торговлю наркотиками и кражи местный житель теперь снова окажется на скамье подсудимых. На этот раз его будут судить по более тяжелой статье.
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