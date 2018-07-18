Пьяный воронежец до смерти забил случайного прохожего на улице

41-летний воронежец пойдет под суд за убийство прохожего, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мая в районе дома №20 по улице Новосибирской. Пьяный воронежец на улице поругался с 29-летним жителем дома. Мужчина назвал незнакомца наркоманом, а потом набросился на него с кулаками. На крики сбежались соседи, которые вызвали «скорую» для избитого соседа. Но, несмотря на оказанную медпомощь, через несколько дней мужчина умер в больнице.

Ранее судимый за торговлю наркотиками и кражи местный житель теперь снова окажется на скамье подсудимых. На этот раз его будут судить по более тяжелой статье.