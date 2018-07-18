Штраф за клубни. Как продать урожай, чтобы не нарушить закон?

Садоводы активно обсуждают вопрос о штрафах за несортовой картофель. В СМИ появилась информации о том, что садоводов, которые сажают на своем участке семена собственного производства, не проверенные на всхожесть и опасные фитоболезни, накажут штрафом. «АиФ-Челябинск» узнал подробности у специалистов.

На продажу лучшее?

РФ. «С инициативой внести изменения в статью 21 ФЗ «О семеноводстве» выступил руководитель управления Россельхознадзора по Курганской области Андрей Лушников на заседании Курганской областной думы. По его мнению, граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках. Они должны приобретать его в специальных местах! Все нарушители, по мнению парламентария, должны привлекаться к ответственности. Эта информация была массово растиражирована в СМИ, но она является недостоверной» — сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе Роспотребнадзора

В Курганском управлении Роспотребнадзора подтвердили, что подобных инициатив служба не выдвигала. «Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — пояснили в ведомстве.

Ешьте, что хотите

Это означает, что для обычных садоводов в законе ничего не изменилось. Никто не будет ходить по огородам и проверять качество семян. «Сажать на своих участках садоводы могут любой картофель, а также продавать любой товарный картофель. Что касается семенного, то на него нужны документы», — пояснили тонкости продажи картофеля в минсельхозе Челябинской области

То есть, если вы и раньше торговали излишками, то для вас ничего нового не произошло — можете продавать мешками картофель на еду. Однако, если вы продаете его как «сортовую картошку на семена», то будьте добры предоставить соответствующие документы — сертификаты и данные анализов о всхожести, отсутствии нитратов и болезней. Это нужно для защиты потенциальных покупателей от приобретения некачественного товара. Кому охота купить семена, пораженные нематодой или больные фитофторозом?

«Подобные требования и законодательные инициативы нужны и рациональны. Но наши производители к этому не готовы. — поделилась гендиректор Продкорпорации Челябинской области Ирина Новикова . — Мы как крупный производитель и продавец можем позволить себе сделать сертификат за четыре тысячи рублей, свидетельствующий о том, что предлагаемый к продаже семенной картофель произвели именно мы, а к нему ещё нужно приложить результаты лабораторных исследований, которые обойдутся нам ещё в восемь тысяч рублей. Объём продаж позволит окупить нам эти затраты. А что делать бабушке, которая по старинке продаёт картошку, поставив пару вёдер у обочины? Она нарушит закон. Я знаю многих людей, которые предпочитают покупать и продавать картошку в деревнях.

Подобные меры контроля есть в Европе. Там, к примеру не принято собирать ягоды и грибы, потому как только специально обученные люди могут их собирать на продажу. Потому картины нетронутых полян черники и брусники там естественны. Но в нашей стране мелкое предпринимательство на этом всегда процветало. У нас другие традиции и ценности. Поэтому интерес к вопросу продажи картофеля у населения мне понятен». Челябинские садоводы такие законодательные инициативы называют налогом на картошку и вспоминают, что раньше в СССР был налог на яблони. Это привело к тому, что граждане выкорчевывали деревья, не желая отдавать урожай государству.

Кстати

Федеральный закон о семеноводстве действует в России с 1997 года. Штрафы за некачественную семенную продукции раньше измерялись в МРОТ, а с этого года были переведены в рубли. Так, согласно последней редакции статьи 10.12 КоАПП нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растенийвлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.