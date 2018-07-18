Парфенчиков попросил у Москвы денег на школы и больницы

Глава Карелии рассказал в соцсетях о своей поездке в Москву и рабочей встрече с заместителем Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой . По словам Артура Парфенчикова, в числе прочего он рассказал зампреду реконструкции терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В. А. Баранова и аварийной школе в поселке Деревянка, которую эксперты ОНФ включили в список самых опасных в нашей стране. По мнению главы, здание целесообразнее снести — и построить на его месте новое. Цена вопроса — 350 миллионов рублей.

«Все эти социальные объекты требуют больших финансовых вливаний, поэтому обратился к Татьяне Алексеевне с просьбой рассмотреть возможность выделения федеральных средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы», — отметил Артур Парфенчиков

Однако получит ли Карелия деньги на реконструкцию социальных объектов, пока неизвестно.

«Этого пока никто сказать не может. Главное, что проблемы озвучены, их важность в красках расписана. Теперь ждем», — сообщил наш источник в правительстве региона.

Фото: onf.ru.