Дрейк и Блэк Чайна снова вместе

Популярный канадский рэпер Дрейк (Drake) и модель Блэк Чайна (Blac) точно знают, как правильно тусоваться. Накануне молодые люди провели весёлую ночь в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса в вип-зоне. И только лишь в утра артисты решили всё-таки покинуть мероприятие. Выходя, девушка закрывала лицо телефоном, а Дрейк не спеша просто-напросто «выплывал» из помещения.

Напомним, что три года назад Дрейк и Блэк Чайна встречались, но, вскоре, на время их общение прекратилось. Этот поход в клуб стал их первым совместным выходом в свет за долгое время.

Однако, стоит отметить, что молодые люди отдыхали не вместе, они просто были в одном клубе и иногда обменивались взглядами. Ведь у певицы, кажется, до сих остались чувства к экс-бойфренду YBN. С которым они расстались в июне этого года, когда стало известно, что девушка беременна.