Ректор МГУ заявил о необходимости поддержать российские научные журналы

"Надо поддержать издание российских научных журналов. Нам надо сделать так, чтобы на наши журналы была национальная подписка. Может быть, необходима финансовая поддержка. На нас ляжет ответственность за качество публикаций", — сказал он в среду на расширенном заседании Совета ректоров России

По его словам, отечественным научным изданиям также необходимо оказать информационную и технологическую поддержку перехода электронных версий версий журналов на интернет-платформы и мобильные приложения, и помочь выстроить взаимодействия с иностранными рецензентами — признанными мировыми учеными.