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Регоператор перевел 90% потребителей на новую систему обращения с ТКО
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Регоператор перевел 90% потребителей на новую систему обращения с ТКО 

АиФ 1 час назад
На базе администраций районов проходят встречи с руководителями управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ и старших по домам, где разъясняется порядок и особенности предоставления новой коммунальной услуги. Такие встречи проведены во всех районах присутствия Регоператора. Особое внимание уделяется Саратову, Энгельсу и Балаково как городам с максимальным количеством МКД и управляющих организаций. На встречах руководителям управляющих организаций вручается для ознакомления типовой договор с Регоператором на предоставление коммунальной услуги.
По состоянию на 18 июля, проведенными встречами и договорной кампанией охвачены управляющие организации, которые предоставляют жилищные и коммунальные услуги более чем 80% жителей МКД в зоне действия Регоператора. Такие встречи будут продолжаться и далее, вплоть до полного охвата всего массива МКД.
Жителям частного сектора в городах присутствия и жителям сельских населенных пунктов не обязательно заключать письменные договоры с Регоператором. С 1 августа 2018 года услуга по обращению с ТКО становится коммунальной и обязательной к оплате всеми потребителями.
Информация для начисления платы в полном объеме есть у расчетного центра Регоператора. Таким образом, Регоператор готов произвести начисление платы за услугу более чем 90% индивидуальных потребителей в зоне своего обслуживания. К моменту начала практической деятельности будет достигнут охват в 100% от числа зарегистрированных граждан.
С 1 августа 2018 года услуга обращения с ТКО становится коммунальной и подлежит государственному регулированию. Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями прекращают свое действие. У потребителей услуги (физических и юридических лиц) возникает обязанность заключить договор на предоставление коммунальной услуги с Регоператором. Услуга является обязательной к оплате по тарифу, который устанавливается комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области.
Для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.
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