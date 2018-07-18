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Кто будет следить за выборами губернатора Приморского края?
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Кто будет следить за выборами губернатора Приморского края? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Осенью — выборы губернатора. А за ними станут также тщательно следить, как на выборах президента?
О. Кобылкина, Анучинский р-н  — Успешный опыт работы общественных наблюдателей на выборах президента перенесут на региональный уровень — на выборы глав субъектов и парламентариев, — сообщил председатель Общественной палаты Борис Ступницкий. — Приморье уже имеет позитивный опыт в подготовке наблюдателей на выборы. — В марте 2018 г. за соблюдением избирательных прав приморцев наблюдали более двух тысяч человек. Специально для этого заключали соглашения с общественными организациями, в том числе ветеранскими и профсоюзными, с ведущими вузами края. В сентябре 2018 г. в крае пройдут выборы губернатора и довыборы депутатов Законодательного Собрания. Нам необходимо подготовить корпус наблюдателей, чтобы выборы прошли максимально легитимно и права избирателей были полностью соблюдены.
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