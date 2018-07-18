В Крыму подростки разрушили надгробия на мусульманском кладбище

"Несмотря на заявления ряда крымско-татарских деятелей о том, что данное преступление осталось безнаказанным сообщаю, что виновники найдены — ими оказались несовершеннолетние, которые забавы ради совершили этот глупый поступок", — написал замглавы города.

По его данным, родителям вандалов были направлены протоколы о возбуждении административных дел в отношении их детей. Юным нарушителям предстоит ответить за свой поступок на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района.

"Безусловно, вандализм на кладбище, неважно какого вероисповедания там бы ни были захоронены люди — подлежит осуждению и наказанию, в равной мере как и попытки придать этой ситуации иной, скрытый подтекст, которого там нет", — заключил он.