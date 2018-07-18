Памфилова заявила, что не допустит давления на членов избиркомов

"Не допустим никакого давления на наши комиссии, доведем это неоднократно до каждого члена участковой избирательной комиссии, территориальной. Если, не дай бог, глава какого-то уровня от муниципального до городского начнет указывать, как надо проводить [избирательный] процесс, тут же нам сообщайте", — сказала она в ходе заседания Центризбиркома в среду.

"У каждого члена участковой комиссии есть выбор: или идти под уголовное дело, жертвуя собой ради какого-то чиновника, заинтересованного в том, чтобы получить какие-то себе дополнительные дивиденды, который потом уходит в тень, как мы знаем, или занять принципиальную позицию, уважая себя, уважая закон, уважая всю избирательную систему, самое главное — избирателя, и честно выполнять свой долг", — предупредила Памфилова.