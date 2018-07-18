Памфилова заявила, что не допустит давления на членов избиркомов 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова обещает не допустить давления на членов избиркомов в единый день голосования 9 сентября.
"Не допустим никакого давления на наши комиссии, доведем это неоднократно до каждого члена участковой избирательной комиссии, территориальной. Если, не дай бог, глава какого-то уровня от муниципального до городского начнет указывать, как надо проводить [избирательный] процесс, тут же нам сообщайте", — сказала она в ходе заседания Центризбиркома в среду.
"У каждого члена участковой комиссии есть выбор: или идти под уголовное дело, жертвуя собой ради какого-то чиновника, заинтересованного в том, чтобы получить какие-то себе дополнительные дивиденды, который потом уходит в тень, как мы знаем, или занять принципиальную позицию, уважая себя, уважая закон, уважая всю избирательную систему, самое главное — избирателя, и честно выполнять свой долг", — предупредила Памфилова.