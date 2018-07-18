23 человека эвакуированы при пожаре на улице Адмирала Васюнина

Сообщение по пожаре поступило в 18:27. Очаг возгорания был обнаружен при проверке помещений дома в одной из квартир. Пожарные с помощью специальных масок вывели из квартиры этажом выше двух человек, никто не пострадал. Всего из здания были эвакуированы 23 человека, в том числе семеро детей.

В квартире, где произошло возгорание никого не было. Пожарные обнаружили тление на кухне. Во время приливки произошел хлопок баллончика с неизвестным веществом, предположительно, дихлофосом.

По предварительно информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.