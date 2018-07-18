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23 человека эвакуированы при пожаре на улице Адмирала Васюнина
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23 человека эвакуированы при пожаре на улице Адмирала Васюнина 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Пожар произошел вечером 17 июля в многоквартирном доме на улице Адмирала Васюнина в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение по пожаре поступило в 18:27. Очаг возгорания был обнаружен при проверке помещений дома в одной из квартир. Пожарные с помощью специальных масок вывели из квартиры этажом выше двух человек, никто не пострадал. Всего из здания были эвакуированы 23 человека, в том числе семеро детей.
В квартире, где произошло возгорание никого не было. Пожарные обнаружили тление на кухне. Во время приливки произошел хлопок баллончика с неизвестным веществом, предположительно, дихлофосом.
По предварительно информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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