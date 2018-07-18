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Комары не дают прохода жителям Коми
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Комары не дают прохода жителям Коми 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», природные изменения в республике наблюдаются давно. Поводом для беспокойства стал сдвиг времен года, сопровождающийся резкой сменой температуры и погодных условий, которые ранее были малохарактерны для региона.
Кроме того, местные жители и ученые заметили странное поведение животных. В средствах массовой информации все чаще и чаще появляются новости о том, как к людям выходят медведи, лисы и другие звери. Также наблюдаются изменения и в жизни птиц. К примеру, чайки стали выгонять голубей и делать гнезда на крышах домов.
Этим летом появилась и другая проблема. В регионе увеличилось количество комаров. Более того, местные жители отмечают несвойственное им поведение. Так, они стали кусать людей в процессе полета и во время сильной жары. Ученые связывают это с повышенной влажностью на территории республики.
Подобным явлением заинтересовался Сыктывкарский институт биологии федерального научного центра. Для изучения данных насекомых исследователи даже оборудовали специальные небольшие водоемы. Местные ученые подтверждают резкое увеличение комаров в этом году.
«Только с поверхности нашего водоема вылетело примерно 10 тысяч комаров. Водоем не пересох и, возможно, в нем будут развиваться летние виды комаров, которые дают два поколения. В следующем году этих насекомых, скорее всего, будет еще больше. Локально бороться с ними можно только скашивая траву и осушая водоемы», — прокомментировала ситуацию научный сотрудник института Елена Панюкова. Для того, чтобы не получить множественные укусы от кровожадных насекомых, исследовательница советует носить светлую одежду, посещать лес и трудиться на даче ранним утром, пока насекомые спят.
Фото: pixabay.com.
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