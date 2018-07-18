В Приамурье участнице Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» вручили сертификат от Общественного совета при МВД России 

Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» в этом году посвящен 300-летию российской полиции. Ежегодно юные амурчане принимают активное участие, проявляя безграничную фантазию и талант при создании своих кукол и поделок. Выполненные в разной технике творческие работы детей объединяла общая тема, посвященная сотрудникам правопорядка различных периодов истории.
В региональном этапе участвовали ребята из разных уголков Приамурья, в том числе и Науменко Софья, жительница Ивановского района. Софья заняла первое место в своей возрастной категории и представляла Амурскую область в финале конкурса.
Творческий потенциал юной амурчанки отмечен Общественным советом при МВД России. Сертификат участника, подписанный председателем Общественного совета при МВД России Анатолием Кучереной, вручили в торжественной обстановке в ОМВД России по Ивановскому району в присутстви личного состава отдела.
Член Общественного совета при УМВД России по Амурской области Юлия Суханова и председатель Общественного совета при ОМВД России по Ивановскому району Виктория Монахова поблагодарили активную участницу и пожелали дальнейших творческих успехов.