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Кремль назвал тему встречи Путина с российскими послами
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Кремль назвал тему встречи Путина с российскими послами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент России Владимир Путин 19 июля поставит перед российскими послами в иностранных государствах задачу по дальнейшему укреплению роли страны на международной арене, сообщили в пресс-службе Кремля.
Там отметили, что речь об этом пойдет на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.
«В выступлении главы государства будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. В их числе — дальнейшее укрепление роли России на международной арене, защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и повышения качества жизни населения, обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом», — передает ТАСС сообщение Кремля.
Там отметили также, что особое внимание предполагается уделить вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма.
«Президентом будет затронута и проблематика повышения эффективности евразийских интеграционных процессов, а также расширения взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с ведущими партнерами Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.
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