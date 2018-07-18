Кремль назвал тему встречи Путина с российскими послами

Президент России Владимир Путин 19 июля поставит перед российскими послами в иностранных государствах задачу по дальнейшему укреплению роли страны на международной арене, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что речь об этом пойдет на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации

«В выступлении главы государства будут обозначены ключевые задачи, стоящие перед российской дипломатией. В их числе — дальнейшее укрепление роли России на международной арене, защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития экономики страны и повышения качества жизни населения, обеспечение прав и свобод российских граждан и соотечественников за рубежом», — передает ТАСС сообщение Кремля.

Там отметили также, что особое внимание предполагается уделить вопросам, связанным с поддержанием глобальной безопасности и стабильности, противодействием распространению терроризма и экстремизма.

«Президентом будет затронута и проблематика повышения эффективности евразийских интеграционных процессов, а также расширения взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с ведущими партнерами Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.