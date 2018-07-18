Омега-3 кислоты оказались бесполезны для сердца

Жирные кислоты Омега-3, считающиеся крайне полезными для сердца и мозга, не помогают продлить жизнь, а в некоторых случаях даже снижают уровень полезного холестерина — к такому выводу пришли европейские ученые.

Существует одиннадцать разных видов Омега-3, самые распространенные: ALA, EPA и DHA. Человеческий организм не может самостоятельно вырабатывать эти вещества, поэтому получает их только из пищи.

Сотрудники Кокрейнской библиотеки проанализировали 79 исследований и выяснили, что прием полиненасыщенных жирных кислот оказывает незначительное или вовсе никакого влияния на вероятность преждевременной смерти.

«Длительное систематическое исследование включало данные о тысячах людей на протяжении продолжительного отрезка времени. Несмотря на обилие данных, мы не обнаружили защитного эффекта», — пояснила доктор Ли Хупер из Университета Восточной Англии.

Подобные результаты идут вразрез с общепринятым мнением. Доктор Хупер уточнила, что насыщенная жирными кислотами рыба, конечно, полезная пища. Но кислоты EPA и DHA, содержащиеся в рыбе, никак не способствует здоровью сердечно-сосудистой системы и предотвращению заболеваний и приступов, сообщается на сайте научного учреждения.

Более того — хотя жирные кислоты и способствуют понижению уровня вредных триглицеридов в крови, они также сокращают «полезный холестерин», препятствующий развитию атеросклероза.

Кислота ALA, которая содержится преимущественно в растительной пище, помогла снизить проявления аритмии, но эффект оказался слабо выражен. Авторы отметили, что из 143 принимающих жирные кислоты человек результат наблюдался бы лишь у одного.

Исследование охватило 112 тысяч человек. Для получения полной картины ученые сверяли состояние пациентов, получивших Омега-3, и принимающих плацебо, в течение длительного срока.

«Учитывая убедительные доказательства предыдущих исследований, наш вывод несколько удивителен, но его нужно принимать всерьез», — отметил один из авторов работы доктор Ян Джонсон.

Эксперты посоветовали тем, кто решил позаботиться о здоровье, вместо витаминных добавок ввести в рацион побольше овощей.

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