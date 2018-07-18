«Ростех» рассказал о разработке «умной фабрики» за 5 млрд рублей

По задумке, система «умная фабрика» поможет управлять и контролировать процессы на всех этапах производства: от планирования и разработки до поддержки и утилизации. Кроме того, система должна будет управлять кадрами, финансовыми ресурсами, планировать маркетинговые кампании и уметь гибко менять параметры продукции.

Соглашение было подписано 17 июля и рассчитано на пять лет. Стоимость проекта — 5 млрд рублей. Разработкой занимаются Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположен в Сарове Нижегородской области ) и Национальный центр информатизации (НЦИ).

Екатерина Солнцева. «При разработке программного продукта подобного класса приходится учитывать не только текущие потребности, но и прогнозировать будущие. ИТ-продукты эволюционируют каждый год-два. Нам придется успевать за трендами рынка … Другими словами — предстоит масштабная, сложная работа с использованием современных разработки ПО», — рассказала директор по цифровизации «Росатома»

В первую очередь система «умная фабрика» предназначена для военных предприятий.