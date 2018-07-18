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…Когда получат деньги уволенные рабочие «Радиоприбора»?
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…Когда получат деньги уволенные рабочие «Радиоприбора»? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
— Высвобожденные сотрудники «Радиоприбора» до сих пор ожидают выплаты задолженностей по зарплате. Что делают, чтобы её выдать?
В. Золотарева, инициативная группа завода
— Вопрос о долгах перед работниками предприятия, которые собственник завода копил на протяжении нескольких лет, находится на личном контроле главы Приморья. О ситуации на предприятии и её решении руководителю края докладывается еженедельно, — ответил первый вице-губернатор Александр Костенко. — Со стороны администрации региона важной задачей было сохранить предприятие, этот вопрос решен. Сегодня ОАО «Радиоприбор» проходит процедуру банкротства, а в прошлом году на базе завода создали новый производственный комплекс — филиал Дубненского машиностроительного завода, который продолжает работать над выполнением госборонзаказа. Здесь трудятся более 400 сотрудников. Заказами предприятие обеспечено до 2020 г.
Руководство завода заверило нас, что эти рабочие места сохранят, в следующем году планируется небольшое увеличение штата. Администрация края обратилась в арбитражный суд с требованием признать первоочередной порядок выплат задолженности по зарплате уволенным работникам «Радиоприбора» от продажи имущества компании. Арбитражный суд удовлетворил это обращение в феврале 2018 года. Как установил суд, общей стоимости имущества ОАО «Радиоприбора» в два млрд руб. хватит для полного погашения текущих требований не только по зарплате, но и по налогам, социальным отчислениям, перед юридическими лицами.
Сегодня главные кредиторы рассматривают вопрос о реализации имущества Радиоприбора. Нам бы хотелось, чтобы предприятие купили целиком, это значило бы, что его намерены развивать. Однако решение о покупке примет бизнес. В любом случае средства от продажи всего предприятия или части его имущества в первую очередь направят людям. Мы прилагаем все усилия, чтобы в законном порядке решить вопрос с выплатой заработной платы.
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