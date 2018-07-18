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Московские аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте
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Московские аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте 

360tv.ru 1 час назад
Правительство Москвы введет льготы на проезд для аспирантов, которые учатся в Москве. Об этом рассказала газета «АиФ».
Многие аспиранты неоднократно интересовались, почему льготы на проезд в общественном транспорте распространяются только для студентов. Согласно постановлению правительства Москвы, аналогичные преимущества для ординаторов вступили в силу с 1 марта 2018 года. Для аспирантов они начнут действовать уже с 1 сентября этого года.
За первое полугодие 2018 года в Московской области 5,6 тысяч региональных льготников получили путевки на санаторно‐курортное лечение. Их общая сумма составила 104,5 миллиона рублей. Льготными путевками также обеспечены 2,3 тысячи детей и сопровождающих лиц на сумму 57,5 миллионов рублей.
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