Московские аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте

Многие аспиранты неоднократно интересовались, почему льготы на проезд в общественном транспорте распространяются только для студентов. Согласно постановлению правительства Москвы, аналогичные преимущества для ординаторов вступили в силу с 1 марта 2018 года. Для аспирантов они начнут действовать уже с 1 сентября этого года.