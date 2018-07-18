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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки щенка Шерлока
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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки щенка Шерлока 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры зооприюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для шестимесячного щенка Шерлока. Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.
— Шерлок очень обаятельный и позитивный, всегда радует окружающих своим прилежным характером. Ему всего шесть месяцев, но щенок уже проявляет ум и воспитание. На прогулках в парке он сразу привлекает внимание своей милой внешностью. Щенок с радостью станет домашним питомцем, взамен он попросит лишь любви и внимания, — рассказала куратор приюта.
Шерлок кастрирован, все необходимые прививки проведены. Чтобы познакомиться с обаятельным щенком, необходимо согласовать встречу с волонтерами приюта по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (965) 126-01-92 (Анна). (мю)
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