Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки щенка Шерлока

Волонтеры зооприюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для шестимесячного щенка Шерлока. Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.

— Шерлок очень обаятельный и позитивный, всегда радует окружающих своим прилежным характером. Ему всего шесть месяцев, но щенок уже проявляет ум и воспитание. На прогулках в парке он сразу привлекает внимание своей милой внешностью. Щенок с радостью станет домашним питомцем, взамен он попросит лишь любви и внимания, — рассказала куратор приюта.

Шерлок кастрирован, все необходимые прививки проведены. Чтобы познакомиться с обаятельным щенком, необходимо согласовать встречу с волонтерами приюта по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (965) 126-01-92 (Анна). (мю)