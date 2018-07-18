Потерянные звонки и рост мобильного трафика: какие каналы приносят продажи

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Качество коммуникации — ключевой фактор в привлечении клиентов. Поэтому компании активно инвестируют в каналы, которые приводят посетителей на сайт. Онлайн-консультанты, обратные звонки, лидогенераторы — всё это должно побудить клиента обратиться в компанию. При этом не все эти источники одинаково значимы для всех сфер.

Аналитический сервис CoMagic проанализировал 3,2 тысяч сайтов, 414 тысяч обращений в чаты, 672 тысяч целей в «Яндекс. Метрике», 17 млн звонков и 636 млн посещений. Это позволило выяснить, с каких устройств пользователи чаще ищут компании, какие каналы используют, в каких сферах лидируют звонки и где выше конверсия в заказы.

Звонить стали больше, а писать меньше

Доля звонков стала немного больше как за счет заявок, так и за счет чатов. Большинство людей хотят получать ответы мгновенно, поэтому звонят сами или запрашивают обратный звонок.

Кому звонят больше

За год данные по количеству звонков почти не изменились. Около 10% компаний получают более 40 таких обращений в сутки. В 2017 году звонки пользовались наибольшей популярностью в страховании (33,3%), медицине (15,4%) и туризме (14,6%). Это те услуги, которые потребителю сложно выбрать с первого раза. Тройка лидеров практически не изменилась. В 2016-м в топ-3 находилась автомобильная сфера (18,4%), а страхования не было.

Распределение обращений

В распределении обращений серьезных изменений не произошло. В самых «звонящих» отраслях (авто, недвижимость, медицина) они колеблются на уровне 1−2%. В авто выросло количество обратных звонков с 3,75% до 5,05%, в аудио и видео — с 12,14% до 20,19%. Это связано с тем, что в условиях конкуренции компании улучшают коммуникации с пользователями и внедряют сервисы обратного звонка на свои сайты.

Конверсия из посещения в обращение выросла в данных отраслях:

авто;

бытовая техника;

красота и здоровье;

медицина;

недвижимость;

строительство;

туризм.

Это связано с тем, что данные сферы активнее развивают маркетинг, используют дополнительные каналы коммуникации, аналитические инструменты и работают над оптимизацией конверсии.

Потерянные звонки

В некоторых сферах бренды стали терять гораздо меньше звонков: это банки, связь, бизнес-услуги, ценные бумаги, страхование, знакомства и бытовая техника. Компании теперь уделяют больше внимания взаимодействию с клиентом, улучшению клиентского сервиса и инвестируют в качественную телефонию. В других областях число потерянных звонков, наоборот, увеличилось: это интернет-технологии, компьютеры, финансы, транспорт, красота и здоровье. Это может быть связано с ростом звонков в целом.

Мобайл vs. десктоп

Доля использования мобильных устройств по-прежнему растет. Разница в посещениях между устройствами еще заметна, но конверсия между мобайлом и десктопом почти сравнялась — их разделяет 0,04% (в 2016 году разрыв составлял 0,14%). За год конверсия в мобильных устройствах выросла на 0,17%, а в десктопах — всего на 0,07%. Это связано с ростом сайтов, адаптированных под мобильные интерфейсы, и их качеством. Клиентам стало удобнее взаимодействовать с компаниями с помощью смартфонов и планшетов.

Аналитика и интеграция сервисов