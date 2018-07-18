31 июля 2018 года минтруд Приангарья проведёт горячую линию

31 июля 2018 года минтруд Приангарья проведёт горячую линию, в ходе которой специалисты ответят на вопросы о законодательстве в сфере квотирования рабочих мест, нарушениях прав инвалидов и несовершеннолетних при отказе в приёме на работу.

Задать вопросы можно будет 31 июля с 9.00 до 20.00 часов, позвонив по телефону горячей линии: 8 (3952) 34-37-28.

С 2009 года в регионе действует закон «Об отдельных вопросах квотировании рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». Согласно документу 2,3 тысячи работодателей обязаны квотировать для трудоустройства инвалидов более 6,5 тысяч рабочих мест. При этом, если у работодателя нет возможности выполнения квоты, он вправе арендовать квотируемые рабочие места у другого работодателя, а также выделять рабочие места иными способами в соответствии с законодательством. Альтернативные варианты позволяют выбрать наиболее благоприятный для ведения бизнеса способ выполнения квоты и выполнить общественно значимую задачу — обеспечить занятость слабо защищённой категории граждан.