Ещё
31 июля 2018 года минтруд Приангарья проведёт горячую линию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

31 июля 2018 года минтруд Приангарья проведёт горячую линию 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
31 июля 2018 года минтруд Приангарья проведёт горячую линию, в ходе которой специалисты ответят на вопросы о законодательстве в сфере квотирования рабочих мест, нарушениях прав инвалидов и несовершеннолетних при отказе в приёме на работу.
Задать вопросы можно будет 31 июля с 9.00 до 20.00 часов, позвонив по телефону горячей линии: 8 (3952) 34-37-28.
С 2009 года в регионе действует закон «Об отдельных вопросах квотировании рабочих мест для инвалидов в Иркутской области». Согласно документу 2,3 тысячи работодателей обязаны квотировать для трудоустройства инвалидов более 6,5 тысяч рабочих мест. При этом, если у работодателя нет возможности выполнения квоты, он вправе арендовать квотируемые рабочие места у другого работодателя, а также выделять рабочие места иными способами в соответствии с законодательством. Альтернативные варианты позволяют выбрать наиболее благоприятный для ведения бизнеса способ выполнения квоты и выполнить общественно значимую задачу — обеспечить занятость слабо защищённой категории граждан.
С 2014 года в Иркутской области действует Закон о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан, По нему работодатели должны создать (выделить) в счёт квот 1,2 тыс. рабочих мест для трудоустройства подростков в возрасте от 16 до 18 лет. На 1 июля 2018 года на квотируемых рабочих местах трудоустроены 472 несовершеннолетних гражданина.
АиФ Иркутск: последние новости
О внедрении цифровой экономики расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» Неизвестные отравили собак в частном приюте Бодайбо В Иркутске впервые будет работать Всероссийский медицинский студотряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США337
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи99
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение