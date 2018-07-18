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Антонов сообщил о нехватке дипломатического персонала в США
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Антонов сообщил о нехватке дипломатического персонала в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская сторона до сих пор имеет проблемы с заменой дипломатов, высланных из США в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов рассказал в ходе брифинга в МИД России, что до сих пор существуют большие проблемы с восполнением «дипломатических рядов нашего посольства, генконсульства в Нью-Йорке, постпредства в Нью-Йорке», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что до сих пор нет объяснения тому, «почему именно 60 российских дипломатов, талантливых, молодых, нацеленных на дело, были выдворены из США».
Напомним, в марте 2018 года Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН после скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.
В ответ на это 58 американских дипломатов были объявлены персонами нон грата.
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