Антонов сообщил о нехватке дипломатического персонала в США

Антонов рассказал в ходе брифинга в МИД России , что до сих пор существуют большие проблемы с восполнением «дипломатических рядов нашего посольства, генконсульства в Нью-Йорке , постпредства в Нью-Йорке», передает ТАСС

Он подчеркнул, что до сих пор нет объяснения тому, «почему именно 60 российских дипломатов, талантливых, молодых, нацеленных на дело, были выдворены из США».

Напомним, в марте 2018 года Вашингтон выслал 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН после скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

В ответ на это 58 американских дипломатов были объявлены персонами нон грата.