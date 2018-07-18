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Александра Шестуна переводят в «Лефортово», чтобы не дать ему участвовать в выборах
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Александра Шестуна переводят в «Лефортово», чтобы не дать ему участвовать в выборах 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Главу Серпуховского района Александра Шестуна, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий, переводят из СИЗО номер 5 в СИЗО номер 2 «Лефортово». Как заявила порталу
Znak.com  пресс-секретарь Шестуна Влада Русина, таким образом сотрудники ФСИН пытаются не допустить Шестуна на выборы главы Серпуховского района.
По словам Русиной, утром в СИЗО к Александру Шестуну приехали его адвокат и нотариус, который должен был заверить доверенность от имени Шестуна, чтобы тот мог участвовать в выборах главы Серпуховского района. «Но с самого утра ни адвоката, ни нотариуса к Шестуну не пускают. А начальник СИЗО Денис Папуша заявил, что Шестуна уже сегодня переводят в „Лефортово“», — пояснила Русина.
По ее словам, это сделано для того, чтобы у адвокатов Шестуна было меньше возможностей для встречи с ним. Если адвокат попадет к подзащитному не ранее чем через неделю, Шестун не успеет зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах главы Серпуховского района.
Ранее Шестун направил во ФСИН, Совет по правам человека и общественные наблюдательные комиссии жалобы на начальника СИЗО-5 Дениса Папушу. Шестун заявил, что ему мешают
баллотироваться на пост главы Серпуховского района Подмосковья
под предлогом необходимости получения разрешения от следователя. А после жалобы правозащитникам Шестуну
стали угрожать охранники
Положение изменилось только после того, как о ситуации вокруг Шестуна узнала глава российской ЦИК Элла Памфилова, заявившая, что ФСИН
обязана выдать Шестуну необходимые документы. После этого, по словам Шестуна, персонал перешел на «вы» и стал очень корректен. Между тем после ареста Шестуна в Серпуховском районе вдоль дорог появились
баннеры с портретом чиновника
и надписью «Спасибо, что не предал». Сообщалось, что жители установили их на свои деньги.
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