Полиция задержала подозреваемого в обстреле машины для перевозки трупов 

Инцидент произошел 17 июля на юге столицы. В ОВД «Чертаново Центральное» обратился сотрудник санитарной службы. Он рассказал, что на служебном автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter двигался по Варшавскому шоссе в сторону области. На дороге у него произошла стычка с водителем Toyota, в ходе которой последний выстрелил в боковое водительское стекло машины и скрылся.
Вечером того же дня правоохранители задержали хозяина Toyota — 36-летнего жителя Москвы. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, также у подозреваемого изъяли травматический пистолет.