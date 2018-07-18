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Набережную в центре Челябинска передадут в концессию
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Набережную в центре Челябинска передадут в концессию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Заявку на участие в объявленном комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству в центре города культурно-досугового комплекса «Набережная искусств» подало дочернее предприятие магнитогорского АО «Южуралмост» — ООО «Набережные Челябинска», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на официальные материалы торгов.
Заявки на конкурс принимаются до 24 августа, итоги будут подведены 31 августа, концедентом выступает КУИЗО, концессионер должен будет в течение пяти лет действия соглашения обустроить участок набережной реки Миасс в центре Челябинска от улицы Труда, 66 до улицы Труда, 70 и южный берег пруда Челябинской ГРЭС на реке Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкин. Победителю конкурса предстоит также провести реконструкцию памятника архитектуры позапрошлого века — здание бывшей городской думы (дом Колбина на улице Труда, 66), укрепить берег подпорной стенкой, обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, зону отдыха, детские игровые площадки, торговые павильоны и кафе. Сумма инвестиций в проект превышает 910 миллионов рублей.
До объявления конкурса представители московской инвестиционной группы «РВМ Капитал» предлагали челябинским властям заключить концессионное соглашение по обустройству центральной набережной с объемом инвестиций 1,3 миллиарда рублей, но получили отказ. Выгодный подряд целесообразней оказалось отдать местной компании..
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