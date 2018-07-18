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В Москве гости фестиваля «Времена и эпохи» построят средневековый замок
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В Москве гости фестиваля «Времена и эпохи» построят средневековый замок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут построить замок XIII века на Никитском бульваре в ходе фестиваля «Времена и эпохи», сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
"С 10 по 22 августа на Никитском бульваре гости фестиваля «Времена и эпохи» перевоплотятся в каменщиков, кузнецов, гончаров, плотников и других мастеров. Под руководством опытных ремесленников и реконструкторов они будут создавать уменьшенную копию башенного замка феодальной Европы", — рассказали организаторы.
В замковой кухне испекут лепешки, а дети смогут провести время в игровой крепости или поработать подмастерьями.
Гости фестиваля смогут попробовать себя в одной из строительных специальностей, научиться ковать гвозди в мастерской кузнеца, сделать черепицу под руководством гончара или приготовить краски по старинным рецептурам. Также всем желающим предложат поработать с архитектором замка, помогая ему делать чертежи и писать письма с заказами строительных материалов.
Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в столице восьмой раз — с 10 по 22 августа. В этом году он охватит 30 площадок. Ведущие клубы реконструкторов из России и зарубежья воссоздадут различные эпохи от каменного века до 1980-х годов и посоревнуются за 9 грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.
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