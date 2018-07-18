В Москве гости фестиваля «Времена и эпохи» построят средневековый замок

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . Москвичи и гости столицы смогут построить замок XIII века на Никитском бульваре в ходе фестиваля «Времена и эпохи», сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

"С 10 по 22 августа на Никитском бульваре гости фестиваля «Времена и эпохи» перевоплотятся в каменщиков, кузнецов, гончаров, плотников и других мастеров. Под руководством опытных ремесленников и реконструкторов они будут создавать уменьшенную копию башенного замка феодальной Европы", — рассказали организаторы.

В замковой кухне испекут лепешки, а дети смогут провести время в игровой крепости или поработать подмастерьями.

Гости фестиваля смогут попробовать себя в одной из строительных специальностей, научиться ковать гвозди в мастерской кузнеца, сделать черепицу под руководством гончара или приготовить краски по старинным рецептурам. Также всем желающим предложат поработать с архитектором замка, помогая ему делать чертежи и писать письма с заказами строительных материалов.